Amazon in campo per la Scuola Calcio Sporting di Arzano

E' un grande evento quello organizzato da Amazon presso il nuovo Deposito di Smistamento di Arzano. L'appuntamento è per lunedì prossimo, 29 luglio, nel primo pomeriggio. Saranno presenti il Senior Vice President International Retail Amazon Russell Grandinetti, il Country Director Amazon Logistics Italia Gabriele Sigismondi, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e l'assessore regionale alle Attività Produttive Antonio Marchiello.

L'incontro è organizzato per la presentazione del libro che raccoglie i racconti dei bambini della Scuola calcio Sporting Arzano: una riproposizione del celebre libro “Io speriamo che me la cavo. Sessanta temi di bambini napoletani” scritto nel 1990 dal compianto maestro elementare Marcello D’Orta, da cui è stato anche tratto un film di successo con Paolo Villaggio. Amazon, in particolare, sosterrà la scuola calcio con una donazione di prodotti destinati a supportarne le attività.

A pieno regime, il deposito di smistamento da 13.000 mq di Arzano occuperà circa 30 dipendenti a tempo indeterminato. I fornitori di servizi di consegna impiegheranno più di 150 autisti, a tempo indeterminato, che ritireranno i pacchi dal deposito di smistamento e li consegneranno ai clienti di Amazon in Campania.