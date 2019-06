I 6 migliori alimenti per superare l'ondata di caldo che sta colpendo la nostra città

Per combattere l’ondata di calore che toglie fiato e forze, climatizzatori e condizionatori non bastano, soprattutto se per lavoro o impegni vari si è costretti ad uscire nelle ore più calde della giornata. Ciò che serve è la giusta dose di energia e liquidi e sali minerali. Il caldo infatti si combatte prima di tutto a tavola con

5 porzioni al giorno tra frutta e verdura: frutta e verdura sono cibi idratanti per eccellenza e ad alto contenuto di sali minerali. Mangiarne 5 porzioni al giorno consente di evitare la disidratazione e un'eccessiva perdita di sali minerali attraverso il sudore. Il potassio presente nei vegetali freschi inoltre facilita il drenaggio dei liquidi all’interno dei tessuti, alleviando la pesantezza agli arti inferiori.

2 litri di liquidi: ovviamente è necessario bere molto: mai meno di due litri di liquidi al giorno, da incrementare in caso di sforzi fisici, sport o, comunque, sudorazione eccessiva. Fondamentale innanzitutto bere molta acqua, benissimo poi spremute, succhi di frutta, frullati, yogurt, sorbetti.

Ecco quindi

i 6 migliori alimenti anti-afa

Zucchina - è un ortaggio con un bassissimo valore calorico, composto per il 95% da acqua. Inoltre è un’ottima fonte di minerali (potassio, ferro, calcio e fosforo), di vitamina A, vitamina C e carotenoidi. Cetriolo - costituito per il 96% di acqua, contiene anche vitamina C, aminoacidi e sali minerali importanti come potassio, calcio, fosforo e sodio. Ammorbidisce la pelle rendendola più bella ed elastica, è un buon diuretico, rinfresca ed ha un’azione disintossicante. Melone - idratante e rinfrescante, il melone è composto per il 90% di acqua ed è un’ottima fonte di vitamina A e C, fosforo e calcio. Inoltre, l’alta percentuale di potassio presente nella sua polpa ha effetti benefici anche sulla circolazione e sulla pressione arteriosa. Pesca – contiene calcio, potassio, ferro ed è ricca di vitamina C. Leggermente lassativa e diuretica, ha proprietà rinfrescanti e disintossicanti, oltre a proteggere la pelle e gli occhi grazie alla presenza di betacarotene. Anguria – la polpa dell’anguria è ricca di carotenoidi, sostanze antiossidanti fondamentali per contrastare i radicali liberi. È costituita per oltre il 90% di acqua ma contiene anche una grande varietà di vitamine A, C, B e B6, e di sali minerali come potassio e magnesio, ottimi alleati per combattere il senso di spossatezza dovuto al caldo. È quindi un perfetto alimento dissetante, disintossicante e diuretico. Pollo - ha un buon contenuto proteico e una buona quantità di sodio, potassio, fosforo, magnesio, ferro, selenio e vitamine B1 e B2. Inoltre, è molto digeribile.

I consigli in più