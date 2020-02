L'aeroporto di Napoli tra i più romantici d'Italia: la classifica

Gli innamorati lontani sono l’8 per cento degli italiani, ovvero quasi quattro milioni di persone, soprattutto giovani con meno di 30 anni (28,4%). Una distanza che non sembra penalizzare la durata delle relazioni, dato che la longevità media di queste coppie supera i sette anni.

Un momento fondamentale delle relazioni a distanza sono i baci d’addio negli aeroporti: con San Valentino alle porte, il motore di ricerca Kayak.it ha deciso di verificare quali aeroporti in Italia e in Europa offrono più tempo per i saluti d’amore e ha preparato una classifica degli aeroporti più romantici, tra i quali spicca l'aeroporto napoletano di Capodichino che finisce sul podio.

La classifica italiana

Gli aeroporti italiani sono abbastanza disponibili con le coppie: la maggior parte garantisce una media di almeno 10 minuti per gli addii, con ben dieci degli aeroporti più importanti sopra o uguale a 15 minuti. L’aeroporto più romantico in assoluto è quello di Lamezia Terme, con 30 minuti a disposizione per i saluti nel parking per le soste brevi, ma anche Napoli e Milano Linate sono generosi e guadagnano il podio del romanticismo con 20 minuti per l’area Kiss & Fly.

Verona, la città di Romeo e Giulietta, offre solo 10 minuti agli innamorati, mentre Firenze, Catania, Roma Fiumicino e Ciampino, Palermo, Bari e Brindisi sono sopra la media con 15 minuti. Tutti i principali aeroporti italiani offrono del tempo per gli ultimi baci, mentre all'estero molti aeroporti non dispongono di una zona dedicata, posizionando l'Italia tra i paesi più romantici per quanto riguarda le aree Kiss & Fly.