Napoli città dell'amore, l'addio al nubilato di 10 giovani donne del profondo nord|Video

Napoli irresistibile città d'amore: non è affatto strano, quindi, se nei Quartieri spagnoli si incontrano dieci giovani donne del profondo Nord che cantano e ballano a voce spiegata " 'O paese d' 'o sole". Belle e raggianti, sono venute da Gorizia, nel lontanissimo Friuli Venezia Giulia per festeggiare l'addio al nubilato di Cristina Toros, 30 anni, imprenditrice, che è stata nella nostra città quattro anni fa e da allora non ha mai smesso di parlarne con entusiasmo alle amiche del cuore: il suo panorama, gli abitanti, l'atmosfera, il cibo. Così, nell'imminenza del matrimonio, le amiche le hanno preparato una sorpresa a dir poco speciale, prelevandola da casa all'alba per imbarcarsi su un aereo per un week end di sole, buon cibo ed allegria come solo a Napoli è possibile.