Accendi la speranza! Appuntamento alle 21.00

Quarantena da Coronavirus - l'iniziativa è partita, come sempre accade, in sordina per poi diventare virale attraverso i social: illuminare l'Italia, in segno di solidarietà e speranza.

Come partecipare Stasera alle 21 si dovranno spegnere tutte le luci di casa per accendere il telefonino fuori da finestre e balconi, rivolgendolo verso l'alto in modo che i satelliti potranno rilevare e mostrare l'Italia tutta illuminata!