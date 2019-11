A Ercolano la sposa si veste di piume

Decisamente inedita e originale la collezione di abiti da sposa e cerimonia interamente ispirata al balletto più famoso del mondo, il Lago dei cigni su musica di Pëtr Il’ič Čajkovskij, presentata al complesso Zeno di Ercolano dallo stilista campano Salvatore Pappacena.

Gli abiti del couturier campano che hanno sfilato in passerella scardinano completamente la concezione classica del vestito da sposa tra trasparenze, spacchi, scollature e stoffe eteree, quasi impalpabili, arricchite da sovrapposizioni di veli, cristalli, ricami e, ovviamente, tantissime piume.

In passerella, proprio come nel Lago di Čajkovskij, non è mancato poi un flessuoso cigno nero: simbolo della linea haute couture, a dir poco provocante.