Nuova proposta gastronomica per le Universiadi: arriva "a marenna do studènt"

Anche le Universiadi avranno la loro rappresentazione gastronomica. E dove se non a Fuorigrotta antistante lo stadio San Paolo, dove i fratelli Salvatore e Giovanni Aversano, esperti dei panini alla piastra della nota paninoteca napoletana La Sosta di Napoli, impiastreranno in occasione della giornata inaugurale dell'evento, e per tutto il periodo della competizione internazionale, un panino dedicato ai Giochi Universitari dal nome "a marenna do studènt".

La proposta culinaria è stata elaborata in collaborazione con la Consulta Nazionale per l’Agricoltura e Turismo mns ed è stata tenuta a battesimo dal Portavoce Rosario Lopa. All'interno della "marenna" ingredienti tipici del territorio, come pane napoletano, carne tritata di vitello italiano macellato, provola fresca di Agerola, friarielli coltivati nell’area flegrea e fettina di pancetta di suino campano.