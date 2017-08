Vaccini obbligatori, in 90mila non in regola in Campania: anno scolastico a rischio?

L'inizio dell'anno scolastico si avvicina e un numero ancora elevato di studenti non è in regola con i vaccini obbligatori, validi dalla fascia di età 0-16 anni. Secondo le stime dell'Ufficio Scolastico Regionale sarebbero 90mila i giovani studenti non in regola nelle scuole dell'obbligo campane.

I genitori rischiano da 100 sino a 500 euro di multa. E' una corsa contro il tempo: prima dell'inizio della scuola (entro il 10 settembre), come previsto dalla legge 119/2017, che ha convertito il decreto n. 73/2017, va presentata l'autocertificazione delle vaccinazioni per i bambini del nido e delle scuole dell'infanzia. Ci sono poi sei mesi di tempo per consegnare la certificazione dell'Asl comprovante l'avvenuta vaccinazione. Per le altre classi l'autocertificazione va presentata entro il 31 ottobre.

Obblighi

- Entro il 10 settembre 2017 limitatamente ai servizi educativi (asili nido, ludoteche, centri di sostegno scolastico n.d.r.) e alle scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie va presentata o “la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni, ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse o la prenotazione di appuntamento per l'effettuazione della vaccinazione presso la ASL competente, o la autocertificazione con dichiarazione resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, numero 445.

- Entro il 31 ottobre 2017 limitatamente alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i centri di formazione professionale regionale va presentato la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni, ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse o la prenotazione di appuntamento per l'effettuazione della vaccinazione presso la ASL competente o la autocertificazione con dichiarazione resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 , numero 445 ( Allegato 1 della Circolare .)

In entrambi i casi entro il 10 marzo 2018 va presentata la documentazione idonea comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie.

Vaccinazioni obbligatorie: quali sono?

Sono dieci le vaccinazioni obbligatorie: anti-poliomielitica, antidifterica, anti-tetanica, antiepatite B, anti-pertosse, antiHaemophilus influenzae tipo b, anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite, anti varicella (per i nati dal 2017).