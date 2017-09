Vaccini, file dalle 7 del mattino nelle Asl di Napoli

Continuano le file a Napoli per vaccinare i bambini in attesa dell'inizio dell'anno scolastico. In particolare da questa mattina alle 7.00, nell'ospedale Annunziata, nell'Asl Napoli 1, si lavora senza sosta, anche prima dell'orario di apertura. Le visite sono infatti iniziate dalle 8.30 del mattino, per evitare le lunghe attese.

L'affluenza in questi giorni è record, i genitori vogliono evitare problemi nell'iscrizione a scuola dei propri figli ed eventuali sanzioni che potrebbero oscillare tra i 100 e i 500 euro.

Cospicue anche le richieste dei genitori riguardanti il certificato delle vaccinazioni, necessario per l'iscrizione a scuola.