Scuola, vaccinazioni obbligatorie: ecco le procedure in Campania

Al via la campagna per le vaccinazioni della Regione Campania in vista dell'inizio dell'anno scolastico e che vedrà la firma di un protocollo d'intesa, previsto per domani, tra Asl, Regione, Anci e Ufficio scolastico Regionale. Coinvolte 1700 scuole. A Napoli i bambini vaccinati con l'esavalente sono l'85%, rispetto al 95% stabilito dai Lea.

I genitori possono presentare il libretto delle vaccinazioni o firmare un'autocertificazione. In Campania i dirigenti scolastici dovranno compilare un documento excel con i dati degli studenti e inviarlo all'Asl che verificherà se i bambini sono vaccinati e rimanderà l'elenco con un bollino verde per i nomi in regola. Saranno le stesse Asl a contattare le famiglie degli studenti che non risultano vaccinati perché provvedano. In Campania ci sono 90.000 studenti e quindi l'obbligo delle vaccinazioni riguarda 400.000 famiglie.

LE SANZIONI - Le sanzioni da 100 a 500 euro giungeranno solo se le famiglie si rifiuteranno di procedere con le vaccinazioni. Gli alunni delle elementari, delle medie e gli studenti delle scuole superiori, sino al 16esimo anno compiuto d'età, avranno tempo sino al 16 settembre per mettersi in regola