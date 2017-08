Università telematica Pegaso: lezioni di cinema alla Mostra di Venezia

Comincia domani una intensa tre giorni di scuola di cinema, nella prestigiosa sede della 'Casa Pegaso' all'interno della 74a Mostra del Cinema di Venezia. La tre giorni, organizzata dall'Università Telematica Pegaso, è rivolta gratuitamente a ragazzi over 18, e prevede eventi, dibattiti, workshop e mostre. “Sarà una grande opportunità quella offerta dall’Università Telematica Pegaso", spiega Piera Detassis, critica cinematografica e protagonista del primo incontro di giovedì 31 agosto. "Giovani appassionati e desiderosi di intraprendere una carriera cinematografica potranno entrare nel dietro le quinte di questo lavoro. Dalla preparazione di un film, andando a scoprire le principali professioni del cinema al lavoro di comunicazione e promozione indispensabile per costruire un successo". A moderare gli incontri, con Piera Detassis, ci sarà Alessandra Tieri, capo ufficio stampa di Lucky Red.

“Uno dei ricordi più vividi del mio percorso di formazione è legato all’incontro con quei professionisti che svolgevano quel lavoro che tanto sognavo per me. Era come dare una forma a quella materia che avevo tanto studiato, una fonte di crescita. Sono quindi sinceramente felice di questa opportunità offertya a noi e agli studenti dall’Università Pegaso”, afferma Alessandra Tieri. 'Casa Pegaso', nel Lido di Venezia, ospiterà anche le attività stampa di alcuni film della Mostra: 'Nico' di Susanna Nicchiarelli, 'L'ordine delle cose' di Andrea Segre, 'Una famiglia' di Sebastiano Riso e 'Diva!' di Francesco Patierno.

Entusiasta il Presidente di Università Telematica Pegaso, Danilo Iervolino: "Saranno trasmesse lezioni pratiche e legate all’esperienza lavorativa di ciascun esperto. In particolare, sarà possibile ricostruire la lavorazione di uno dei film in gara al festival, attraverso il contributo di riprese video e interviste ai professionisti impegnati sul set, approfondendo i processi di creazione, produzione e postproduzione (regia, sceneggiatura, tecnici audio e video, costumi, trucco, ufficio stampa). L’obiettivo è di fornire un quadro d’insieme delle professionalità che concorrono alla nascita e al successo di un film.”