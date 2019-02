Università a Scampia, struttura pronta entro giugno 2020

Si è svolto nel pomeriggio di lunedì un nuovo sopralluogo a Scampia delle commissioni Politiche Urbane e Scuola del Comune di Napoli, presiedute da Eleonora de Majo e Luigi Felaco presso il cantiere per la costruzione del polo universitario per le professioni sanitarie. Sono intervenuti la dirigente del servizio Edilizia Residenziale Pubblica Paola Cerotto, il Responsabile Unico del Procedimento Raffaele Esposito, il direttore dei lavori Antonio Verde ed i tecnici impiegati nel cantiere.

Grande soddisfazione è stata espressa dai componenti delle commissioni comunali Politiche urbane e Scuola per l’andamento dei lavori presso il cantiere della facoltà di Scienze infermieristiche. I commissari intervenuti, Rosario Andreozzi di Dema, Rosaria Galiero di Napoli in Comune a Sinistra e David Lebro de La Città, hanno visitato il cantiere e verificato l’avanzamento dei lavori rispetto al precedente sopralluogo datato giungo 2018.

In particolare i consiglieri comunali di Napoli hanno visitato l’Aula Magna da 540 posti, la corte interna, che verrà coperta da un soffitto in vetro e costituirà un vero colpo d’occhio nella struttura, la biblioteca, le aule per la didattica e gli studi dei docenti.

I prossimi step dei lavori in corso prevedono la realizzazione della copertura in vetro, il completamento delle aree esterne, della pavimentazione, e l’apposizione degli infissi, delle controsoffittature e la tinteggiatura delle aree.

La dirigente del servizio ERP Paola Cerotto ha confermato che, dopo la ripresa dei lavori, i tempi sono pienamente rispettati. Sono ora in

istruttoria gli atti tecnici per la fornitura degli arredi e delle apparecchiature elettromedicali. Entro giugno 2020 la struttura dovrà essere pronta e dall’anno accademico 2020-2021 aprirà le porte agli studenti.

"Un obiettivo importante - ha confermato la presidente de Majo - che insieme agli altri progetti in corso per Scampia rappresenterà un vero motore di cambiamento. Per il presidente Felaco "saranno determinanti le ricadute sul territorio in termini di servizi, una volta che la

struttura sarà ultimata".

Il prossimo sopralluogo per verificare l’andamento dei lavori è previsto per il mese di giugno.