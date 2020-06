Università: “Alla Federico II già lauree in sede a luglio”

"La Sapienza ha iniziato con degli esami in presenza, ci sono lauree in presenza a Palermo, ma anche alla Federico II risulta che ci siano già stati esami in presenza e a luglio si prevedono delle lauree". Così Gaetano Manfredi, ministro dell'Università e della Ricerca, a margine di un evento organizzato dalla Fondazione Banco di Napoli.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Una partenza progressiva e - spiega - si lascia scegliere agli studenti perché abbiamo anche fuori sede e qualcuno anche un po' preoccupato. Cerchiamo dunque di fare in modo che il percorso della flessibilità sia la condizione migliore per garantire - conclude Manfredi - un avvicinamento progressivo a settembre".