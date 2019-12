L'Università Pegaso entra nel mercato finanziario mondiale

E' un appuntamento, ormai, tradizionale quello della cena prenatalizia dell'Università telematica Pegaso. Nella chiesa di San Chiara, a Napoli, si è tenuta la messa alla presenza della dirigenza dell'Ateneo e delle autorità politiche, civili e militari della città. Qust'anno, la cerimonia si è avvalsa anche del coro degli allievi della Nunziatella.

Gli invitati si sono spostati, poi, nel chiostro per la cena a buffet. Un appuntamento che si è rivelato l'occasione per il presidente di UniPegaso, Danilo Iervolino, di annunciare l'inizio della collaborazione con il fondo di investimenti internazionale Cvc: "Ci consentirà di superare i confini nazionali. Per la prima volta un'iniversità entra nel mercato finanziario".