Test di Medicina, record di iscrizioni a Napoli

Boom di iscritti ai test di Medicina e Chirurgia a Napoli e in tutta la Campania. I quiz, in programma il 5 settembre, vedranno 8mila candidati concorrere per aggiudicarsi i "soli" 1018 posti (ce la farà un candidato su 12) a disposizione.

Il primato dei partecipanti ai test spetta alla Federico II con 4.604 iscritti (600 in più dello scorso anno). Numeri in crescita anche nella Seconda Università di Napoli con 1.805 unità e nell'Università di Salerno.

Calo invece di richieste di iscrizione per ie lauree in Architettura (in programma il 7 settembre).