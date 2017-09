Test d'ingresso a Medicina, il più giovane candidato ha 17 anni

Il più piccolo è nato nel 2000, il più grande nel 1959. Si tratta di due tra i tantissimi iscritti ai test d'ingresso per le facoltà di Medicina della Federico II e dell'Università della Campania Luigi Vanvitell.

Sono 60 le domande che devono affrontare (ciascuna con 5 possibilità di risposta), in 100 minuti.

Gli aspiranti medici iscritti ai test della Federico II sono ben 4604, a contendersi un totale di 393 posti (sette sono riservati ai non residenti e non comunitari). Alla Luigi Vanvitelli invece in 1800 si contendono 416 posti disponibili.