Terremoto Ischia, la scuola di Casamicciola è inagibile: era stata ristrutturata un anno fa |VIDEO

Polemiche ad Ischia per l'inagibilità del plesso scolastico Manzoni di Casamicciola, dichiarato inagibile dopo il terremoto che ha colpito l'isola il 21 agosto.

La scuola situata in località Paradisiello per il momento non riaprirà i battenti ( sono visibili crepe e sono caduti calcinacci) nonostante i lavori per l'adeguamento antisismico e risparmio energetico, siano terminati 11 mesi fa.

La ristrutturazione dell'edificio scolastico è costata un milione e mezzo di euro. Bisognerà realizzare nuovi lavori di ristruttazione affinchè i bambini possano tornare a scuola.

Si sono svolti questa mattina i funerali di Lina Balestrieri, una delle due vittime del terremoto. Presenti un migliaio di persone.