Scuole Comunali di Napoli, via alla selezione per supplenze annuali e temporanee

Il Comune di Napoli, sul proprio sito ufficiale, ha pubblicato un avviso di selezione, per titoli ed esame, per la formazione di una graduatoria da utilizzare per il conferimento a tempo determinato di supplenze annuali e temporanee, a tempo pieno e/o a tempo parziale, per maestre di classe comune e maestre di sostegno didattico, delle Scuole dell'Infanzia comunali.



I termini di presentazione delle domande decorrono dalla data di oggi fino alle ore 23,59 del giorno 13 settembre 2017.

La domanda va compliata al seguente link.