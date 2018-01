Cinque studenti napoletani ad Harvard

Chi non ha mai sognato di frequentare la prestigiosa università di Harvard? Cinque giovani studenti napoletani avranno la possibilità di vivere un’esperienza straordinaria presso il glorioso ateneo americano, al terzo posto nella classifica delle migliori università secondo il Qs World University Rankings, grazie al progetto HarvardMun promosso dall’associazione United Netword Europa.

Dal 24 gennaio all’1 febbraio, Cristina Cesarino e Livia Striano del liceo Quinto Orazio Flacco di Portici, Sabrina Esposito del Virgilio di Pozzuoli, Gaia Greco e Michele Calise dello Scotti di Ischia, voleranno a Boston per partecipare a una delle più antiche e consolidate simulazioni di sedute delle Nazioni Unite al mondo, giunta alla sua 65esima edizione. Lì svestiranno i panni degli studenti per indossare quelli dei “delegates”, dei diplomatici. Ognuno di essi rappresenterà un Paese e si confronterà con altri studenti/ambasciatori provenienti da ogni angolo del pianeta. A loro toccherà, ad esempio, fornire soluzioni e strategie per il mantenimento della pace nel mondo e la difesa dei diritti umani.

Insomma, un progetto formativo in lingua inglese votato all’eccellenza. Che regala un sogno da vivere tutto d’un fiato, un’esperienza da raccontare ad amici e parenti, ma soprattutto contribuisce a gettare le basi per un futuro da protagonisti nel mondo del lavoro. Sì, perché nell’ambito del progetto HarvadMun, che prevede un monte complessivo di 70 ore, rientra anche il College Fair, durante il quale verranno illustrate le modalità di selezione e ingresso all’università di Harvard e alle altre più rinomate università a stelle e strisce. Finiti i lavori ad Harvard, gli studenti si trasferiranno a New York per la cerimonia finale in programma al Palazzo di vetro dell’Onu.

“Lo scorso anno - spiega la responsabile Imun (Italian Model United Nations) per Campania, Puglia e Basilicata, Simonetta Serena Lamberti – un solo studente partenopeo partecipò all’Harvardmun; ora ne saranno cinque, sette considerando tutta la Campania. Sono in forte aumento anche i partecipanti al GCMun (Global Citizens Model United Nations) che si svolge all’interno del quartier generale delle Nazioni Unite di New York: dai 14 studenti campani della prima edizione, quattro anni fa, siamo arrivati alle 300 richieste per l’edizione 2018 in programma dal 19 al 26 febbraio. I nostri ragazzi accolgono con entusiasmo queste esperienze di vita che consentono loro di confrontarsi su tematiche attualissime nel ruolo di diplomatici”.

L’associazione United Network è l’unico ente italiano che sviluppa simulazioni ad aver sottoscritto un protocollo d’intesa con il Miur per il riconoscimento di tutti i suoi percorsi formativi ai fini dell’Alternanza Scuola Lavoro. A tal proposito, il 18 gennaio sarà inaugurata la sesta edizione di Imun Napoli, cui parteciperanno ben 700 studenti/Delegates. Si tratta di un progetto importato in Italia dall’America e basato sul metodo del learning by doing: la cerimonia di chiusura si terrà il 20 al teatro Acacia, alla presenza di numeri ospiti istituzionali, tra cui il sindaco Luigi De Magistris, e dei consoli che da anni aderiscono all’iniziativa di United Network.