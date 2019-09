Per 23 istituti scolastici da ripristinare strisce pedonali e segnaletica orizzontale

Partito il count down per la riapertura delle scuole di ogni ordine e grado, sono ben 23 le strutture, tra istituti e plessi scolastici, dove occorre ripristinare le strisce pedonali e la segnaletica orizzontale. Si tratta in particolare di:

Carafa a Capodimonte, Leopardi e Andrea Doria a Fuorigrotta, Scherillo a Soccavo, Alighieri al Corso Malta, ex Nautico e Gianturco a Montecalvario, 28° Circolo Aliotta e Giovanni XXIII a Chiaiano, Nicolini a San Carlo all'Arena, Rosa Taddei ad Agnano, 17° Andrea Angiulli alla Stella, Viviani a Posillipo, Umberto I al Mercato, S. Alfonso Maria dei Liguori a San Lorenzo, Piscicelli all'Arenella, Mazzini e Quarti al Vomero, Serra a San Ferdinando, Montale, Sandro Pertini, Nido Fratelli Cervi e Kennedy a Scampia.

La Commissione infrastrutture del Comune di Napoli ha inoltrato l'elenco all'assessore alla mobilità Alessandra Clemente e al direttore dell'area viabilità Giuseppe D'Alessio, chiedendo inoltre attenzione anche per le scuole situate lungo il Corso Vittorio Emanuele e via Salvator Rosa.

"Per garantire la sicurezza degli studenti come di insegnanti e accompagnatori - spiega il presidente della Commissione infrastrutture Nino Simeone - strisce pedonali e segnaletica orizzontalenei pressi delle scuole sono a dir poco indispensabili" .