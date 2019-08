Scuola Superiore Meridionale di Napoli, aperte le iscrizioni

Parte la Scuola Superiore Meridionale. Finanziata con legge di bilancio 2019 ed inserita nel sistema universitario italiano, la Scuola è attiva presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II.

Due i percorsi proposti per l'anno accademico 2019/2020. 30 posti disponibili per seguire il corso ordinario che prevede attività formative integrative per studenti neodiplomati e tre corsi di dottorato nei tre ambiti di riferimento indicati nel bando: Archeologia e culture del Mediterraneo antico Ricerca storica, conservazione, fruizione del patrimonio; Global History and Governance; Testi, Tradizioni e Culture del Libro. Studi italiani e romanzi.

Il bando per accedere ai corsi ordinari scade il 27 agosto 2019.

Il bando per accedere ai corsi di dottorato scade il 2 settembre 2019.

LA SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE

La Scuola Superiore Meridionale di Napoli è una Scuola internazionale di alta formazione e ricerca provvista di un Istituto di Studi Avanzati. È inserita nel sistema universitario italiano pubblico ed è stata istituita sperimentalmente per tre anni presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II dalla legge n. 145 2018, commi 409-413.

Gli scopi principali della Scuola sono:

l'avanzamento della conoscenza

la preparazione dei giovani alla ricerca scientifica di alta qualificazione, all'insegnamento universitario superiore e alla direzione di organizzazioni complesse.

Vi si accede mediante selezione pubblica esclusivamente basata su talento e merito.

L'offerta formativa della Scuola si organizza in due percorsi:

il corso ordinario che propone corsi integrativi per studenti iscritti ai corsi triennali, a ciclo unico e magistrale dell'Università di Napoli Federico II

il dottorato.

A partire dall'a.a. 2019-2020, la SSM attiva i corsi per gli allievi ordinari della laurea triennale e del primo anno delle magistrali a ciclo unico, nonché tre corsi di dottorato nelle seguenti aree tematiche: