A settembre il ritorno a scuola, polemiche su orari e organizzazione

A poco più di un mese dal ritorno a scuola, in Campania il 14 settembre, non si placano le polemiche per le modalità organizzative previste che non piacciono ai sindacati e al personale scolastico, anche in Campania.

Orari

Saranno garantite le 40 ore settimanali, ma il classico orario 8:30-16:30 diventerà utopico. Al fine di evitare assembramenti all'ingresso e all'uscita, soprattutto nelle scuole ad alta densità di studenti saranno previsti orari di inizio e fine lezioni scaglionati. Ogni scuola deciderà in base alle necessità e agli spazi a disposizione. Gli orari differenti potrebbero mettere in difficoltà le famiglie nelle quali lavorano entrambi i genitori. Polemiche anche sulla richiesta del ministro Azzolina che chiede alle famiglie di misurare la temperatura a casa dei propri figli e di non mandarli a scuola nel caso di febbre, senza però prevedere misure di controllo in classe, affidandosi dunque solo al buon senso casalingo.