Primo giorno di scuola all'istituto Piscicelli, file caos all'uscita

Primo giorno di scuola all'insegna della ressa all'esterno della scuola elementare Maurizio De Vito Piscicelli. Centinaia di persone si sono assiepate a ridosso delle transenne in attesa degli alunni delle classi IV e V. Al suono della campanella, il caos totale, con i bambini spaventati che hanno dovuto farsi largo a forza tra il 'pubblico' dei genitori.

Una situazione che si sarebbe venuta a creare per due fattori: la gestione non proprio perfetta dell'uscita dei discenti e il fatto che per prendere lo stesso bambino c'erano anche tre o quattro persone. Una nonna avrebbe accusato un malore.

"Cercheremo di far fronte al problema nell'immediato. È qualcosa che si è ripetuto anche davanti all'ingresso di via Piscicelli, dove una docente è stata spintonata. Mi rivolgo ai genitori degli alunni affinché non si accalchino per andare a prendere i bambini e mi appello alla loro cortesia nel rispetto delle regole del vivere civile: basta una persona per andare ad accompagnare e a riprendere un alunno", scrive la dirigente scolastica Gabriella Talamo.