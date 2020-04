Coronavirus, le scuole napoletane si reinventano: le ultime novità

E’ attiva la piattaforma 'Connessi alla Scuola' realizzata dall’Assessorato alla Scuola del Comune di Napoli per poter dare alle scuole di tutta la città uno spazio di condivisione delle esperienze che si stanno realizzando “a distanza”: dalle attività praticate nella fascia dell’infanzia (video e laboratori rivolti ai più piccoli, moltissimi provenienti dalle scuole comunali) a quei prodotti artistici, musicali, creativi che i ragazzi e le ragazze di tutte le fasce d’età hanno realizzato con l’ausilio dei propri insegnanti. Ogni scuola può inviare materiale per arricchire la piattaforma, che vuol diventare un luogo collettivo di documentazione didattico-educativa che travalicherà l’emergenza.

Un’altra importante funzione del sito è quella di collegare le scuole con i programmi realizzati sia per la fascia d’età 0-6 sia per la fascia 11-17, finanziati dal Comune per il contrasto alla dispersione scolastica o dall’impresa sociale Con i bambini. I progetti di Maestri di Strada, Associazione Quartieri Spagnoli, Orsa Maggiore, L’uomo e il legno, Save the Children, Dedalus, cui vanno aggiunti i progetti per l’infanzia NEST (Pianoterra), Un villaggio per Crescere, Tikiri, Mission Bambini coprono l’intera area cittadina.

Prosegue inoltre il lavoro del Comune a supporto delle scuole che abbiano bisogno di far recapitare tablet e PC alle famiglie degli alunni: il personale di Napoli servizi che si occupa del ritiro e trasporto ha già efficacemente risposto alle richieste di decine di scuole cittadine, coprendone circa 2 al giorno, ciascuna con almeno 30-40 tablet da consegnare. Per richiedere questo servizio basta una mail a info@napoliservizi.com, a inclusione.sociale@comune. napoli.it e all’Assessorato all’istruzione.

“Le scuole dichiarano grande soddisfazione per la gentilezza e l’efficienza della Napoli servizi: non possiamo che esserne soddisfatti perché è un altro modo in cui il Comune testimonia di essere al loro fianco in questo difficile momento con ogni risorsa disponibile, nel segno della solidarietà” cosi l’assessore Palmieri.