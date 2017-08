"Carissima scuola", la spesa per studente tocca i 950 euro

Le associazioni dei consumatori denunciano i sempre più elevati costi per le famiglie per sostenere i figli a scuola.

Il peso economico è troppo forte per i bilanci di molti nuclei familiari. Secondo Federconsumatori bisogna calcolare da un minimo di 950 fino a più di 1.200 euro ad alunno. Le famiglie spenderanno quest'anno uno 0,7% in più per acquistare astucci, penne, zaini e tutto il corredo scolastico. La spesa per il corredo scolastico passerà dai 518 euro dello scorso anno ai 522 euro di quest'anno, e ad aumentare maggiormente sono i diari e gli zaini.

Per i libri di testo le spese sono ancora elevate: per i libri più due dizionari si spenderanno 462 euro per ogni ragazzo.

Per Federconsumator il Ministero dell'Istruzione deve avviare controlli rigidi sui tetti di spesa previsti per i libri, per evitare che vengano superati.

"Siamo nel 2017, bisogna incentivare l'editoria elettronica. Le famiglie non ce la fanno più a sostenere tali spese", denuncia un gruppo di mamme napoletane su Facebook.