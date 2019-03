Sciopero per il clima il 15 marzo: adesioni anche tra gli studenti napoletani

Venerdì 15 marzo appuntamento simbolico per il clima di tutto il mondo. E' stato infatti fissato dalla sedicenne svedese Greta Thunberg uno sciopero per il clima, proprio per il prossimo venerdì.

Durante il "climate strike" gli studenti dalla Svezia all'Australia scenderanno in piazza per chiedere ai governanti provvedimenti seri contro il riscaldamento climatico.In Italia sono 109 gli appuntamenti in programma del "Friday for future". Plauso per l'iniziativa anche dal ministro dell'Ambiente, Sergio Costa: "È bellissimo quanto sta nascendo dai giovani". "Ci portano veramente delle idee nuove ed io li incontrerò, non come Sergio Costa ma come ministro della Repubblica Italiana. Il paradigma ambientale sta cambiando ed è per questo che ci siamo candidati ad ospitare Cop26 a livello mondiale".

Tanti gli studenti delle scuole superiori napoletane, che hanno già manifestato la volontà di aderire all'iniziativa.