Università, docenti in sciopero: esami a rischio

Dal 28 agosto al 31 ottobre 5.400 tra docenti e ricercatori non si presenteranno al primo appello della sessione autunnale. La protesta degli insegnanti, dovuta per denunciare gli scatti di stipendio non riconosciuti, in quanto bloccati dal 2011, si ripercuote su 79 città italiane. Esami a rischio anche a Napoli.

Fatte salve le lezioni e le sessioni di laurea, ad essere a rischio sono gli esami universitari, ed in particolare il primo appello post vacanze estive.

La richiesta dei docenti è contenuta in una lettera inviata a luglio ai responsabili dei ministeri Istruzione, Università e Ricerca, Economia e Funzione pubblica.