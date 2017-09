Save The Children: "Ancora troppi alunni senza mensa"

Mense scolastiche, ancora troppi alunni non possono usufruire. Lo fa sapere il quarto rapporto di Save the Children "(Non) Tutti a Mensa 2017", lanciato alla vigilia dell'inizio dell'anno scolastico.

Quasi metà degli alunni (il 48%) delle scuole primarie e secondarie di primo grado, infatti, non ha accesso alla mensa. L'assenza di regole condivise, inoltre, contribuisce alla disparità nelle modalità di accesso e di erogazione. In 8 regioni, in particolare, la situazione è ancora piu' allarmante e oltre il 50% degli alunni non ha la possibilità di accedere alla refezione. La forbice tra Nord e Sud continua a essere ampia, con cinque regioni del Meridione che registrano il numero più alto di alunni che non usufruiscono della mensa: Sicilia (80%), Puglia (73%), Molise (69%), Campania (65%) e Calabria (63%). In quattro di queste 5 regioni, inoltre, si registra la percentuale più elevata di classi senza tempo pieno (Molise 93%, Sicilia 92%, Campania 86%, Puglia 83%) - superando ampiamente il già preoccupante dato nazionale, stando al quale circa il 69% di classi non offre questa opportunità - e in quattro si osservano anche i maggiori tassi di dispersione scolastica (Sicilia 23,5%, Campania 18,1%, Puglia 16,9%, Calabria 15,7%).

Save the Children ha inoltre analizzato la proposta di refezione scolastica per le scuole primarie di 45 Comuni capoluogo di provincia con piu' di 100mila abitanti, valutando tariffe, agevolazioni, esenzioni e trattamento delle famiglie morose. Il servizio mensa non è presente in modo uniforme nelle scuole: solo in 17 Comuni è disponibile in tutti gli istituti primari. E ancora una volta sono al sud (Reggio Calabria, Siracusa e Palermo) le città in cui la refezione scolastica è presente in un numero di scuole inferiore al 10%.

Sulla compartecipazione delle famiglie ai costi, questa varia da un massimo a Bergamo, Forlì e Parma, che caricano sulle famiglie il 100% circa del costo, a un minimo dichiarato da Bari (30%), Cagliari, Napoli e Perugia (35%). Fattore di forte discriminazione è, infine, la scelta di 9 Comuni monitorati di non consentire l'accesso alla mensa a quei bambini la cui retta non è stata pagata regolarmente. In questo caso agli alunni è imposta la separazione al momento del pasto, e ai bambini i cui genitori sono in ritardo col pagamento è imposto di mangiare in classe.