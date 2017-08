Scuola, vaccini obbligatori: "Niente proroghe in Campania"

Non ci saranno proroghe per i vaccini obbligatori per frequentare la scuola. Le famiglie hanno tempo sino al 10 settembre per consegnare un’autocertificazione con i vaccini fatti oppure il libretto delle vaccinazioni o almeno la prenotazione dell’appuntamento con l'Asl per somministrarli (poi ci saranno 6 mesi di tempo). La prima scadenza riguarda solo i bambini dei nidi e delle scuole dell’infanzia.

Sono 90mila gli studenti non ancora vaccinati in Campania ed i tempi sono strettissimi per consentire a tutti di mettersi in regola.

De Luca, durante la conferenza stampa sul tema delle vaccinazioni, alla luce della nuova normativa, ha affermato: "Un protocollo per implementare le vaccinazioni obbligatorie e semplificare le procedure. Vaccinare è un dovere".

Le sanzioni da 100 a 500 euro giungeranno solo se le famigliesi rifiuteranno di procedere con le vaccinazioni. Gli alunni delle elementari, delle medie e gli studenti delle scuole superiori, sino al 16esimo anno compiuto d'età, avranno tempo sino al 16 settembre per mettersi in regola.