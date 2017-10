Rione Sanità, 4 ragazzi su 10 non vanno a scuola. Sos al ministro Minniti

Le scuole del Rione Sanità si sono date appuntamento questa mattina nella piazza centrale del quartiere per celebrare l'inizio dell'anno scolastico, ma anche per lanciare l'allarme dispersione scolastica. Nel Rione si registra il 40 per cento di discontinuità scolastica, che negli anni si trasforma poi in evasione.

Per fronteggiare l'emergenza, la III Municipalità, i presidi delle scuole e gli educatori delle associazioni territoriali hanno firmato un protocollo d'intesa per seguire i ragazzi duarante tutta la giornata. Un'iniziativa che è già partita, ma che attende l'impulso imprescndibile del Governo, come promesso la scorsa primavera dal ministro Minniti, soprattuto in termini di risorse finanziarie. Promessa cui, ancora oggi, non sono seguiti i fatti.