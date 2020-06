Scuola, arrivano le linee guida: così si ripartirà a settembre

Ad un passo dal diventare decreto, le nuove linee guida per il ritorno in classe a settembre. Dopo il confronto con le regioni e i sindacati, il testo presentato oggi dal Governo dovrebbe essere firmato dal ministro Lucia Azzolina. Un testo in cui ci sono diverse novità per il rientro degli alunni per il prossimo anno scolastico. In particolare vengono premiate tutte le soluzioni possibili per far tornare gli alunni a scuola in presenza con l'utilizzo addirittura di spazi extrascolastici o l'accorpamento di classi o materie in macro-aree di studio. In questa rivoluzione avranno un ruolo fondamentale i dirigenti scolastici a cui vengono demandati gli oneri dell'organizzazione delle classi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per quanto riguarda le misure di sicurezza, si rimanda alle prescrizioni del comitato tecnico scientifico che prevedono la distanza di un metro e l'utilizzo della mascherina per i bambini oltre i sei anni. Le mense non sono state abolite e anzi vengono riconosciute come un presidio educativo ma l'organizzazione degli spazi ricadrà sempre sul singolo istituto. Inoltre non scomparirà la didattica a distanza che entrerà in soccorso dei dirigenti scolastici qualora non fosse possibile permettere sempre la presenza a scuola. È plausibile che molti istituti effettueranno turnazioni e verrà utilizzato anche il sabato per farle.