Crollo a Torre: Rampa Nunziante potrebbe riaprire per l'inizio della scuola

Corsa contro il tempo a Torre Annunziata dove i tecnici comunali stanno provando a mettere in sicurezza lo stabile crollato lo scorso 7 luglio per riaprire la Rampa Nunziante. L'obiettivo è quello di riuscire a restituire il tratto viario alla città prima dell'apertura delle scuole. Sotto la supervisione del perito della procura, Nicola Augenti, i lavori sono ripartiti questa mattina e nel giro di due settimane potrebbero portare al risultato di riaprire il tratto almeno in un senso di marcia. L'idea dell'amministrazione comunale è quello di permettere alle vetture di salire Rampa Nunziante in modo da decongestionare il traffico in occasione della riapertura dei plessi scolastici cittadini.

Intanto sempre sulla rampa sono state installate due telecamere che dovranno vigilare sulla passerella creata per il passaggio pedonale ma sempre più ad appannaggio di vandali che la percorrono in scooter, mettendo a rischio l'incolumità dei pedoni. Infine i lavori di ripristino del tratto ferroviario sono terminati e ieri è stata riattivata la tratta Torre Annunziata-Santa Maria la Bruna, chiusa dal giorno del crollo.