Riparte il progetto “Cinema nelle scuole” all'istituto “Europa”

Una scuola tecnologia a passo con i tempi. Ancora una volta l’Istituto Statale per l’Istruzione Superiore ‘Europa’ di Pomigliano d’Arco si dimostra pioniere. Dopo la pausa estiva riprende il progetto Cinema nelle Scuole, un grande laboratorio di studenti, di docenti e di professionisti impegnati, in ore curriculari ed extracurriculari, per studiare il mondo del cinema. Gli alunni nel corso dei seminari incontreranno produttori, registi, costumisti, operatori, fonici ed operatori di ripresa per imparare tutti i segreti nascosti dietro il cinema.

Oltre i seminari sono in programma dei laboratori durante i quali i ragazzi coinvolti nel progetto saranno a contatto con le varie fasi di progettazione, produzione, post produzione e diffusione degli elaborati coinvolgendo gli studenti in tutti gli ambiti professionali: una grande opportunità di sperimentare lo studio del linguaggio audiovisivo e la messa in pratica delle procedure per la realizzazione video, attraverso la collaborazione della scuola e le professionalità di eccellenza del mondo del lavoro.