Primo giorno di scuola: "Rimandati a casa perché non vaccinati"

Primo giorno di scuola negato per diciotto bambini all’Istituto comprensivo D’Aosta-Scura ai Quartieri Spagnoli. Il motivo, come si legge su Il Mattino, è la mancanza di una certificazione relativa ai vaccini obbligatori.

Luisa Franzese, direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale della Campania, ha spiegato che inizialmente la segnalazione era relativa "a 36 famiglie che non si erano presentate perché non avevano fatto l'autocertificazione".

Di queste 36 famiglie, "18 sono già rientrati e ora dobbiamo vedere se gli altri non vengono perché ritengono di non voler vaccinare, oppure se, come nel caso dei bambini già rientrati, non avendo il certificato hanno ritenuto di non presentarsi".