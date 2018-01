Open Day all'Eugenio Montale di Scampia

Due giorni di open day per la scuola Eugenio Montale di Scampia. L'istituto accoglierà i visitatori i prossimi 20 e 27 gennaio per spiegare tutte le proprie potenzialità. Tante le novità che la scuola propone per il prossimo anno anche rispetto alla didattica. In particolare aderisce a “La scuola senza zaino”, il progetto nato a Lucca e già adottato in tutta Italia e che cerca di favorire lo scambio tra alunni e docenti.

Un insegnamento orizzontale e non più verticale che prova a responsabilizzare gli alunni. Inoltre l'istituto si propone come strumento di integrazione all'interno del quartiere con l'obiettivo di avvicinare tutta la cittadinanza del rione alle proprie attività. L'appuntamento della due giorni ha uno slogan: «Essere responsabili per diventare grandi». La mission della scuola raccolta in una frase che tenta di ripetersi ogni anno.