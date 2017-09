"No al numero chiuso", proteste a Napoli nel giorno dei test

Proteste del Fronte della Gioventù Comunista in diverse città, tra le quali Napoli, contro il numero chiuso all'università. "Via il numero chiuso, No all'università di classe", è lo slogan lanciato dai giovani, nel giorno dei test d'ingresso nella facoltà di Medicina.

Coinvolti nella protesta gli atenei di Roma, Milano, Torino, Bologna, Padova, Firenze, Napoli, Bari e Palermo.

"Come si può parlare di merito quando c'è chi ha le possibilità e viene da prestigiosi licei e si prepara con corsi privati da 3mila euro. L'università deve essere accessibile a tutti", denunciano.