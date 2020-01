Scuola, i 15 migliori licei linguistici di Napoli e provincia

Il Progetto Eduscopio - della Fondazione Agnelli - ha reso noti gli studi sulla classificazione degli istituti superiori d'Italia. In particolare NapoliToday ha voluto evidenziare i "migliori" licei classici di Napoli (considerando un raggio di 10 kilometri dal centro città, quindi includendo alcuni licei della provincia). E' bene però sottolineare che per "migliori" si intendono i licei che, secondo il progetto Educando, "preparano meglio agli studi e agli esami universitari".

Citiamo da Educando: "Per comparare la capacità delle scuole di preparare per gli studi universitari si sono presi in considerazione due indicatori: media dei voti conseguiti agli esami universitari, ponderata per i crediti formativi di ciascun esame per tenere conto dei diversi carichi di lavoro ad essi associati; crediti formativi universitari ottenuti, in percentuale sul totale previsto. Se considerati congiuntamente, i due indicatori sono in grado di dirci non solo quanti esami hanno superato gli studenti una scuola (velocità negli studi) ma anche come li hanno superati (profitto degli studi)".

Tenuto conto della metodologia, questi sono considerati i migliori 15 licei linguistici di Napoli e della provincia (fino a 10 kilometri dal centro). I quattro indicatori accanto al nome dell'istituto riguardano l'indice FGA (che mette insieme media dei voti e crediti ottenuti), la media dei voti, i crediti e la percentuale di diplomati in regola.