Scelta la nuova preside del Sannazaro: è Maria Filippone

Il liceo Sannazaro ha una nuova dirigente scolastica reggente. Si tratta di Maria Filippone, già preside del liceo classico Genovesi. La dirigente ha firmato la reggenza questa mattina all'Ufficio regionale scolastico. La Filippone ha scelto di candidarsi per la reggenza di un istituto per la prima volta nella sua carriera. La scelta è stata dettata da una precisa volontà della dirigente di far fronte all'emergenza che si trova a vivere la scuola napoletana.

A partire da lunedì gli studenti del Sannazaro potranno conoscere la nuova dirigente. Intanto rimangono in ballo i due ricorsi presentati dall'ex dirigente Laura Colantonio. Da una parte ha presentato ricorso al Tar per la sospensione e dall'altra al Miur per la sanzione applicata. Secondo alcuni docenti ha anche chiesto una lettera di “referenze” ai suoi vecchi dipendenti da allegare al ricorso presentato al ministero.