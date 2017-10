A Napoli alcuni genitori scelgono di istruire i figli con l’homeschooling

A Napoli l’homeschooling fa tendenza, anzi, "più che tendenza è una vera e propria scelta di vita. All’educazione parentale ci tengo molto, a Nord e in Europa scegliere l’homeschooling è consuetudine nelle famiglie", afferma, ai microfoni di Radio Cusano Campus, Marina, mamma napoletana e home teacher.

"L’educazione parentale inizia tra le quattro mura, ma io e mio figlio stiamo sempre in giro per imparare e socializzare col mondo. Al momento siamo in un campo di fieno, sta imparando a cucinare. Quindi facciamo tutto tranne che stare a casa. Mio figlio ha quasi 21 mesi, cerco di svolgere le attività idonee alla sua età. Ci siamo organizzati col gruppo di homeschooling per creare lezioni insieme. Per imparare la storia, ad esempio, abbiamo contattato degli esperti del settore che attraverso degli scavi archeologici o in maniera simpatica, a misura di bimbo, riescono ad approcciare a questa bella materia in maniera diversa”, spiega Marina.

"Ho girato molti nidi, nessuno di questi soddisfaceva il modo in cui ho cresciuto mio figlio. Il mio bambino è cresciuto col babywearing. Tutti gli asili mi hanno chiesto di portare il passeggino, e non la consideravo una cosa corretta. I bambini devono imparare a dormire da soli. Questo distacco brutale che proponevano loro non mi piaceva. Ho dovuto trovare per forza un’alternativa. Seguo molto la pedagogia Steineriana e Montessoriana", aggiunge la mamma-maestra napoletana.

"Sono i genitori i primi educatori. Non si può pensare di intraprendere questa strada come alternativa alla scuola in maniera superficiale. I genitori sono responsabili della cultura dei figli", conclude Marina.