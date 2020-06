Esami di maturità: test rapidi e tamponi a docenti e non docenti

In vista dell'esame di Maturità, la Regione Campania ha diramato una nota con la quale annuncia la previsioni di test e tamponi per docenti e non docenti nelle scuole della Campania.

"Proseguono le iniziative che puntano a dare sicurezza alle famiglia e a tutela dei ragazzi e delle ragazze oltre che dell'intero personale scolastico, il Presidente Vincenzo De Luca ha dato mandato alla Direzione Salute e all'Assessorato all'Istruzione di lanciare il progetto "Scuola Sicura". Già a partire dai prossimi esami di maturità e successivamente in vista dell'apertura del prossimo anno scolastico, saranno effettuati test rapidi e tamponi al personale docente e non docente. Per i soli esami di maturità lo "screening" per la sicurezza sanitaria riguarderà circa diecimila soggetti in Campania".