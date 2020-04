Maturità 2020, c'è una data ipotetica: 17 giugno. Addio prove scritte?

Ci sarebbe già una data per l'esame di maturità 2020: mercoledì 17 giugno. Quella che inizialmente (prima dello scoppio della pandemia) era stata designata come data per la prova di italiano potrebbe diventare l'unica data per l'esame orale che costituirà l'esame di maturità. Niente più esami scritti. Sono queste le voci che circolano e che dovranno essere confermate in un apposita ordinanza ministeriale che la Ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina dovrebbe varare nei primi giorni di maggio. La notizia è riportata dal Sole 24 Ore.

"Si tratta di un primo passo verso la normalità", ha spiegato Lucia Azzolina. "Non possiamo vanificare gli sforzi fatti". Il Ministero aveva già stabilito una modifica alle commissioni d'esame, che per quest'anno saranno composte prevalentemente da membri interni (sei) e il solo presidente esterno.