Il Sannazaro miglior liceo di Napoli: la classifica secondo i dati di Eduscopio

E' il Sannazaro il miglior liceo di Napoli. Questo l'esito dell'edizione 2017/18 di Eduscopio della Fondazione Agnelli. Il classico vomerese precede l'Umberto e lo scientifico Mercalli.

Questo il voto medio alla maturità degli immatricolati nei tre licei napoletani sul podio: Sannazaro (83,5), Umberto (81,85), Mercalli (79,39).

IL PROGETTO - I dati dello studio sono aggiornati sulle scuole superiori che meglio preparano agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma. Il portale Eduscopio.it offre gratuitamente agli studenti e alle loro famiglie informazioni oggettive e comparabili sulla qualità dei percorsi di istruzione secondaria di II grado di tutta Italia: una risorsa preziosa nel momento della scelta della scuola superiore da frequentare dopo le medie.

"Eduscopio.it - sottolinea Andrea Gavosto, direttore della Fondazione Agnelli - è diventato in questi quattro anni un riferimento per le famiglie, come dimostrano i circa 800mila utenti unici che hanno a oggi visitato il portale, con un incremento medio annuo del 17%, e i 3,5 milioni di pagine consultate. eduscopio.it è utile perché consente di comparare la qualità delle scuole dell’indirizzo di studio che interessa allo studente nell’area dove risiede. Ha successo perché le informazioni che contiene sono frutto di analisi accurate a partire da grandi banche dati, perciò oggettive e affidabili: aiuta chi non si accontenta del 'passa parola' e, in modo particolare, quelle famiglie che non possono contare su reti sociali e culturali forti. In questo senso, è anche uno strumento democratico”.

Per la quarta edizione di Eduscopio, Gianfranco De Simone e Martino Bernardi, i ricercatori responsabili del progetto, hanno analizzato gli esiti universitari e lavorativi di circa 1.100.000 studenti che si sono diplomati in oltre 6.000 scuole italiane negli ultimi anni.