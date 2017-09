La scuola chiude, le madri protestano occupando la strada

Protesta eclatante delle madri degli alunni delle elementari e delle medie dell'istituto scolastico Kennedy di Scampia, che resterà chiuso a causa di lavori resisi necessari, vista l'inagibilità della scuola.

Le madri hanno occupato la strada, via Gran Sasso, nel rione Monterosa, impedendo alle automobili e ai mezzi pubblici di transitare. "Tutti i bambini verranno trasferiti nella succursale, che è però in sovrannumero. Dovranno fare turni pomeridiani, come faremo? Non discutiamo sulle riparazioni che erano necessarie, ma ci chiediamo perchè tali lavori non sono stati fatti durante la pausa estiva? Non lo capiamo davvero". Denunciano le madri.