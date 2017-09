Asl Napoli 2 Nord: "Da settembre 10.500 nuovi vaccinati"

L’Asl Napoli 2 Nord, diretta da Antonio d’Amore, ha effettuato da inizio settembre a oggi circa 10.500 vaccinazioni a bambini e ragazzi residenti nei 13 Comuni del territorio dell’Asl.

Ad Acerra e Casalnuovo, gli oltre 19mila studenti delle scuole cittadine sono tornati in classe senza doversi recare agli ambulatori dell’Asl Napoli 2 Nord per chiedere i certificati vaccinali. In questi casi tutto è partito da protocolli comuni promossi dai Distretti Sanitari e condivisi coi Comuni e con le scuole del territorio.

Ad Acerra, in particolare, è stato stilato un protocollo d’intesa promosso dal direttore del Distretto Sanitario 46 e definito con il sindaco e tutti i dirigenti scolastici dei 28 Istituti locali. In base a questa procedura il Distretto di Acerra ha inviato alle scuole gli elenchi degli allievi in regola con le vaccinazioni e di quelli che non lo erano. Gli studenti e le loro famiglie, così, non hanno dovuto richiedere certificazioni da presentare a scuola.

Il beneficio per i cittadini è stata – si legge in una nota – un’importante scelta organizzativa per la struttura sanitaria che ha potuto impegnare il proprio personale esclusivamente nell’attività di vaccinazione. Da inizio settembre ad oggi, infatti, sono stati circa 1000 i bambini e i ragazzi vaccinati presso il Distretto di Acerra.