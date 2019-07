Napoli, dall’anno prossimo più asili nido comunali

E' stata illustrata nel corso dell'ultima seduta della commissione comunale Scuola, presieduta da Luigi Felaco, la delibera di Giunta 308/2019 che amplia l’offerta nella città di Napoli di strutture destinate alla fascia di età da 3 a 36 mesi.

L’assessora all’Istruzione Annamaria Palmieri ha spiegato che una parte degli asili, realizzata con i fondi PAC, sarà internalizzata, mentre ad altri sarà garantita una maggiore stabilità nell’erogazione del servizio

Il micronido Jemma, situato nella Municipalità 2, la sezione lattanti Ammaturo nella Municipalità 3, i micronidi Laghetto, Lotto O e Scialoja nella Municipalità 6, il micronido Ramaglia nella Municipalità 8: sono queste le strutture, realizzate con i fondi del Piano di Azione e Coesione, che saranno internalizzate, come previsto dalla delibera 308 del 5 luglio scorso. A garantire le attività, provvederanno 70 unità di personale a tempo indeterminato che saranno assunte per l’inizio del prossimo anno scolastico, attraverso lo scorrimento della graduatoria di riferimento ancora aperta, così come previsto dal Piano di fabbisogno del personale 2019/2021.

Per altri nidi, nido Gianturco, micronidi Pergolella, Guacci Nobile e Fava Gioia della Municipalità 2, nido Piazzi della Municipalità 3 e micronido Il Cucciolo della Municipalità 5, anch’essi realizzati con i fondi del PAC, non sarà invece possibile né l’internalizzazione, né il sostegno con i fondi residui dello stesso programma, ma sarà avviato un processo per garantire una maggiore stabilità nell’erogazione del servizio. A tal fine, sarà loro destinata parte del Fondo Nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione anno 2018, assegnato al Comune di Napoli dal MIUR. La gestione di queste strutture sarà affidata all’esterno attraverso il ricorso al MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione).