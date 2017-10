Acido nei corridoi della scuola, studenti accusano la nausea: stop alle lezioni

Lezioni ferme al Liceo "Lucio Anneo Seneca" di Toregaveta, a Bacoli, dopo che ieri ignoti hanno sparso l'acido nei corridoi del'istituto scolastico. Diversi allievi e docenti hanno avvertito nausea e reazioni allergiche. Sul posto è intervenuto il 118 e il personale dell'Asl Napoli 2 Nord.

I carabinieri della locale stazione hanno effettuato controlli nella struttura per ricostruire l'accaduto. Stamane, dopo un sopralluogo di docenti e studenti, si è deciso di sospendere l'attività didattica per un altro giorno almeno, in attesa della bonifica.