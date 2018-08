Abbonamenti gratuiti per gli studenti, al via le domande per il prossimo anno scolastico

Il consigliere comunale e presidente della Commissione Infrastrutture del Comune di Napoli Nino Simeone rende noto che "chi avesse in famiglia studenti under 26 che hanno bisogno di richiedere o rinnovare l'abbonamento gratuito per viaggiare sui mezzi pubblici - per l'anno accademico 2018/2019 - può farlo collegandosi al sito internet degli abbonamenti Unico Campania e compilando la pratica per il suo abbonamento".

Il consigliere si era già speso, in passato, per il rinnovo degli abbonamenti gratuiti per le persone indigenti residenti nel Comune di Napoli.