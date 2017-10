Scuola: Capone "su alternanza più controlli qualità e sicurezza"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

“La Legge 107 sarebbe stata vincente se avesse tutelato i diritti degli studenti, con il fine di avvicinarli al mondo del lavoro. Tuttavia, è stato più volte dimostrato che non sussistono le garanzie idonee per far si che il modello di alternanza scuola-lavoro fosse applicato in completa sicurezza per i giovani coinvolti.” – Ha commentato Paolo Capone, Segretario Generale UGL, in merito alla protesta degli studenti scesi in 70 piazze italiane contro l’alternanza scuola-lavoro. - “Mi riferisco a luoghi di lavoro spesso pericolosi per l’incolumità fisica dei nostri ragazzi, universitari impiegati in tirocini non pagati a cui viene presentato un mondo del lavoro precario e di sfruttamento. Oltretutto, stiamo parlando di giovani che hanno un'alta formazione scolastica e che vengono impiegati in lavori spesso inadeguati rispetto le loro competenze." L’UGL sostiene la protesta degli studenti contro un Governo completamente disinteressato alle battaglie delle nuove generazioni. "Chiediamo quindi - conclude Capone - che l'Esecutivo intervenga destinando maggiori finanziamenti alle imprese coinvolte e che venga applicata una vera didattica alternativa, che sia di qualità e nel rispetto di tutti.”