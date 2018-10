Domenica 21 ottobre, dalle 10 alle 20, a Piazza Plebiscito, ritorna "Nonno ascoltami", la campagna per il controllo gratuito dell'udito organizzata dall'Associazione "Udito Italia ONLUS". I medici otorini saranno in piazza per un vero e proprio ospedale da campo a disposizione dei cittadini. L'iniziativa ha il patrocinio della Presidenza del Consiglio e dal Ministero della Salute.