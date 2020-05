Ascierto: "In autunno studio Pascale-Cotugno per vaccino a giugno 2021"

"In autunno inizieremo in Campania come Pascale-Cotugno lo studio per poter avere un vaccino a disposizione probabilmente per giugno 2021. I tempi non sono brevi ma lunghi, ecco perché è ancora importante fare attenzione". E' quanto affermato dal Prof. Paolo Antonio Ascierto, oncologo dell'Istituto tumori "Fondazione Pascale" di Napoli, nel corso di una videoconferenza nella sede della Regione Campania.

Proprio nel corso di una lunga intervista rilasciata nelle ultime ore a NapoliToday, il Prof. Ascierto aveva parlato della collaborazione in corso con l’azienda farmaceutica Takis per lo studio di un vaccino anti-Covid: "Stiamo disegnando con la Takis uno studio clinico per sperimentare il vaccino sull’uomo, che dovrebbe partire tra ottobre e novembre 2020. Sarà uno studio di fase 1 e dovrebbe prevedere quattro coorti di partenza e successivamente un’espansione nella coorte che avrà dimostrato la migliore capacità di produrre anticorpi neutralizzati”, ha spiegato l'oncologo del Pascale ai microfoni di NapoliToday.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'INTERVISTA COMPLETA DI NAPOLITODAY AL PROF. ASCIERTO